В Иране анонсировали новый раунд переговоров с США

Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал IRIB.

"Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - говорится в сообщении.

.