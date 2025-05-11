https://news.day.az/world/1751947.html В Иране анонсировали новый раунд переговоров с США Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал IRIB.
В Иране анонсировали новый раунд переговоров с США
Иран и США проведут пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал IRIB.
"Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - говорится в сообщении.
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