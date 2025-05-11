Вашингтон внимательно следит за переговорами между Азербайджаном и Арменией

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау подчеркнул, что одно из ключевых направлений внешней политики администрации Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса - поддержка мирных процессов в регионах с затяжными конфликтами, в том числе на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в своей публикации на странице в соцсети Х.

"Наша цель - способствовать миру, будь то между Индией и Пакистаном, Россией и Украиной, Израилем и его соседями, ДР Конго и Руандой, Азербайджаном и Арменией или другими странами. Как дипломаты - и просто как люди - мы призваны предотвращать или останавливать войны", - подчеркнул Ландау.