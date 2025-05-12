В Шотландии открылась первая школа с полным запретом на смартфоны

В Шотландии появилась первая школа, в которой ученикам запрещено пользоваться телефонами даже на перемене.

Как передает Day.Az, ученикам раздали особые магнитные чехлы для смартфонов, куда нужно положить свой телефон и заблокировать при помощи установленного у входа устройства. Разблокировать чехол можно только после уроков.

Новая смелая политика была принята на фоне усилий по предотвращению использования телефонов во время занятий, которые в основном оказались неэффективными. Существует необходимость в физическом барьере между учениками и их телефонами.