https://news.day.az/world/1751989.html В Шотландии открылась первая школа с полным запретом на смартфоны - ВИДЕО В Шотландии появилась первая школа, в которой ученикам запрещено пользоваться телефонами даже на перемене. Как передает Day.Az, ученикам раздали особые магнитные чехлы для смартфонов, куда нужно положить свой телефон и заблокировать при помощи установленного у входа устройства. Разблокировать чехол можно только после уроков.
В Шотландии открылась первая школа с полным запретом на смартфоны - ВИДЕО
В Шотландии появилась первая школа, в которой ученикам запрещено пользоваться телефонами даже на перемене.
Как передает Day.Az, ученикам раздали особые магнитные чехлы для смартфонов, куда нужно положить свой телефон и заблокировать при помощи установленного у входа устройства. Разблокировать чехол можно только после уроков.
Новая смелая политика была принята на фоне усилий по предотвращению использования телефонов во время занятий, которые в основном оказались неэффективными. Существует необходимость в физическом барьере между учениками и их телефонами.
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