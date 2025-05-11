Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров с Россией.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, передает Day.Az.

По словам Зеленского, обдумывание прекращения войны со стороны России - положительный сигнал, которого мир ждал давно. Он подчеркнул, что любое реальное завершение войны начинается с прекращения огня.

Глава государства отметил необходимость немедленного прекращения боевых действий - уже с 12 мая.

"Нет никакого смысла продолжать убийства даже ещё на один день. Мы ожидаем, что Россия подтвердит полное, длительное и надёжное прекращение огня с завтрашнего дня. Украина готова к встрече", - написал он.