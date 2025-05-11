Зеленский выразил готовность к личной встрече с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что лично прибудет на встречу в Турции 15 мая и хочет встретиться там с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом президент написал в телеграм-канале.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", - написал Зеленский в телеграм-канале.