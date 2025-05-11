https://news.day.az/world/1751941.html Зеленский выразил готовность к личной встрече с Путиным Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что лично прибудет на встречу в Турции 15 мая и хочет встретиться там с российским президентом Владимиром Путиным. Как передает Day.Az, об этом президент написал в телеграм-канале. "Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии.
Зеленский выразил готовность к личной встрече с Путиным
Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что лично прибудет на встречу в Турции 15 мая и хочет встретиться там с российским президентом Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, об этом президент написал в телеграм-канале.
"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", - написал Зеленский в телеграм-канале.
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