https://news.day.az/world/1751926.html Власти Афганистана ввели новый запрет Руководство Афганистана запретило играть в шахматы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Khaama press. По информации источника, решение было принято из религиозных соображений. Власти страны посчитали, что шахматы являются азартной игрой и противоречат религиозным нормам.
Власти Афганистана ввели новый запрет
Руководство Афганистана запретило играть в шахматы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Khaama press.
По информации источника, решение было принято из религиозных соображений. Власти страны посчитали, что шахматы являются азартной игрой и противоречат религиозным нормам.
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