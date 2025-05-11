Власти Афганистана ввели новый запрет

Руководство Афганистана запретило играть в шахматы. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает Khaama press.

По информации источника, решение было принято из религиозных соображений. Власти страны посчитали, что шахматы являются азартной игрой и противоречат религиозным нормам.