У Худаферинского моста задержаны граждане Ирана

11 мая около 04:00 в зоне ответственности пограничного отряда "Горадиз" Командования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, в направлении Худаферинского моста было замечено подозрительное передвижение неизвестных лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, четыре человека, проникшие на мост Худаферин с территории Ирана, проползли к части моста на территории Азербайджанской Республики и начали земляные работы на колонной части моста.

На место происшествия немедленно выехал пограничный наряд, которому было поручено охранять государственную границу, одновременно с этим о случившемся было срочно проинформировано пограничное представительство другой стороны.

Увидев приближающийся пограничный патруль, один из нарушителей границы бросился в реку Араз, а трое других, бежавших обратно, были задержаны на территории Ирана.

С участием пограничников был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты землеройные орудия, использовавшиеся на участке моста, где велись земляные работы.

Согласно информации, предоставленной другой стороной, задержанные лица являются гражданами Ирана.

В настоящее время ведутся поиски человека, упавшего в реку Араз, с участием обеих сторон.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.