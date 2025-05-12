В России при пожаре обвалилась буровая вышка

В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре на месторождении "Харапурнефтегаза" обрушилась вышка, в результате чего пострадали три человека.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По его данным, возгорание началось накануне вечером, когда загорелись две нефтегазовые скважины. В результате пожара одна из вышек разрушилась. Пострадавшие госпитализированы. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как уточняется в посте, борьба с огнем все еще продолжается. Столбы огня достигают высоты 25 м.