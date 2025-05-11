Автор: Хаял Хатамзаде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять оказался в неудобной ситуации во время своей зарубежной поездки.

На недавно распространенном фото, снятом в Кремле, где состоялся банкет для глав иностранных делегаций, прибывших на празднование 80-летия Победы во Второй мировой войне, видно, как Си Цзиньпин беседует с Токаевым, Путин говорит с Лукашенко, а Пашинян... просто сидит, будучи никому не нужным. Ни тебе диалога, ни взгляда, ни полуслова. Словно случайный гость, забредший на банкет по ошибке.

Картинка является точнейшей иллюстрацией политической реальности: в мире, где идут серьёзные разговоры, армянскому премьеру нет места.

Когда Си Цзиньпин ведёт диалог с Токаевым, а Путин с Лукашенко, Пашинян остаётся в одиночестве - словно тень в зале. Его молчание - не выбор обстоятельств, а итог собственной политики.

Символично? Более чем. Потому что всё, что сегодня олицетворяет Пашинян - это усталость от армянского вранья. Армения открыто подлизывается к Европе и США, поддаваясь на уловки различных сил, но при этом демонстративно открещивается от своих союзников по ОДКБ. Она стучится в западные двери, надеясь получить поддержку и признание, забывая, что на этой дороге ей придётся оставить надежду на свою собственную самостоятельность которой увы и не было.

Пашинян то и дело ходит по международным саммитам, как надоедливый гость, навязывая себя всем и каждому. Его заявления противоречат друг другу чаще, чем меняется погода в Ереване. Одно двуличие.

И вот итог: в зале, полном лидеров и смысла, сидит изолированный Пашинян - как наглядное доказательство того, к чему приводит постоянный самообман.

А пока другие обсуждают будущее евразийского пространства, энергетики и безопасности, Пашинян надеется, что кто-нибудь всё-таки обратит на него внимание. Но, кажется, даже официанты Кремля знают: к этому столику шампанское можно не нести - всё равно не за что поднимать тост.