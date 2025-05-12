Азербайджан становится мостом между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Азербайджан может сыграть роль моста между Глобальным Югом и Глобальным Севером.

Об этом в интервью Day.Az сказал старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Васа.

По его словам, Азербайджан играет чрезвычайно важную роль в торговле Восток-Запад, поэтому Китай заинтересован в установлении отношений на самом высоком уровне доверия, на основе взаимной выгоды.

"Средний коридор проходит по единственному участку без альтернативных маршрутов, и это Азербайджан. Таким образом, ключевая роль Баку не вызывает сомнений. С одной стороны, Китай заинтересован в бесперебойном движении по Среднему коридору, а с другой стороны, хотел бы задействовать его мощности и инвестировать свой капитал за рубежом", - отметил профессор.

Ласло Васа подчеркнул, что Азербайджан является прекрасной целью, так как он стал логистическим центром всей Центральной Евразии не только с точки зрения товаров, но и с точки зрения транспортировки энергоносителей.

"Нельзя игнорировать тот факт, что Азербайджан уже сейчас, а с наступления российско-украинского конфликта, и уж тем более в будущем, является неизбежным игроком в торговле Север-Юг. Все это представляет собой огромную движущую силу для диверсификации экономики Азербайджана, в которой он может рассчитывать на участие Китая, например, в предоставлении передовых технологий и запуске совместных инновационных проектов", - пояснил эксперт.

Он заявил, что совершенно очевидно, что страны Глобального Юга не хотят быть зачисленными в тесные союзы и блоки, поскольку они больше заинтересованы в мирном сотрудничестве открытых экономик.

"Очевидно также, что экономическая мощь Глобального Юга сейчас соперничает с Глобальным Севером, не говоря уже о его географическом положении и ключевых позициях. Глобальный Юг включает страны Азии, Африки и Латинской Америки; почти две трети государств-членов ООН, около 80 процентов населения мира, около половины мирового ВВП и значительную долю международной торговли", - сказал старший научный сотрудник.

Ласло Васа подчеркнул, что в этой ситуации Азербайджан может сыграть роль моста, по нескольким причинам.

"С одной стороны, его многовекторная внешняя политика предопределяет это; если Баку поддерживает хорошие отношения с важными игроками со всех уголков земного шара, то он также способен к посредничеству. С другой стороны, как активная движущая сила движения неприсоединения, он предопределен к посреднической роли. В-третьих, инклюзивная, толерантная культурная и политическая среда Азербайджана делает понимание и отстаивание естественным делом, что является важным дипломатическим фактором", - отметил он.

В то же время эксперт констатировал, что Азербайджан принял очень мудрое решение начать переход на возобновляемую энергетику уже на ранней стадии.

"Одним из ярких доказательств этого является то, что восстановление Карабаха также ведется в этом духе. Китай как главный технологический партнер очевиден, поскольку Пекин добился выдающихся результатов в области возобновляемых источников энергии и интеллектуальных технологий на глобальном уровне. Эти технологии могут внести большой вклад в достижение целей Баку", - пояснил научный сотрудник.

Что касается целей, он отметил, что очень важно отметить, что в случае с Азербайджаном это не просто переход, как в случае с развитыми западными странами, но и диверсификация экономики, т.е. целью является не просто переход, а скачок вперед, в результате которого страна будет меньше зависеть от доходов от экспорта нефти и газа.

"Использование китайских технологий также будет способствовать использованию Черноморского энергетического коридора, так как это позволит поставлять большее количество зеленой электроэнергии. Не будем забывать, что к уже реализуемому проекту проявляет большой интерес и Центральная Азия, в первую очередь Казахстан и Узбекистан, которые настаивают на прокладке аналогичного кабеля по дну Каспийского моря. Если это будет реализовано, то даже экспорт китайской электроэнергии в Европу может стать возможным, а с другой стороны, Баку также будет играть в этом роль хаба, то есть сможет воспользоваться преимуществами передачи электроэнергии в качестве посредника. А если в качестве следующего технологического скачка будет найдено решение и проблемы хранения электроэнергии, то перед Азербайджаном могут открыться потрясающие стратегические перспективы", - заключил Ласло Васа.

Хаял Хатамзаде