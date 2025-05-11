Фанаты клубной "Севильи" штурмовали клубную базу - ВИДЕО
После выездного поражения от "Сельты" (2:3) в 35-м туре Ла Лиги болельщики "Севильи" встретили команду в аэропорту Сан-Пабло, желая напрямую высказать игрокам и руководству претензии по поводу результатов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Клуб на данный момент идет 16-м в Ла Лиге, набрав 38 очков. Серия без побед достигла восьми матчей - шесть поражений, две ничьих.
После того, как команда покинула аэропорт, не встретившись с фанатами, у клубной базы собрались сотни болельщиков. Командный автобус прибыл на базу под усиленной охраной полиции и гражданской гвардии.
Силовикам пришлось стрелять в воздух резиновыми пулями, чтобы сдержать толпу, которая встретила игроков оскорблениями и кидала яйца в автобус.
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