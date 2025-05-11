Clone Robotics представила новый роботизированный торс

Компания Clone Robotics продолжает совершенствовать функциональные возможности своих изделий. 

Как передает Day.Az, вашему вниманию предлагается торс с действующими локтевыми, грудинно-ключичными, акромиально-ключичными, лопаточными и плечевыми суставными секциями. 

Торс обучаем, его моторные функции прогрессируют день ото дня.