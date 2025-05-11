https://news.day.az/unusual/1751925.html Clone Robotics представила новый роботизированный торс - ВИДЕО Компания Clone Robotics продолжает совершенствовать функциональные возможности своих изделий. Как передает Day.Az, вашему вниманию предлагается торс с действующими локтевыми, грудинно-ключичными, акромиально-ключичными, лопаточными и плечевыми суставными секциями. Торс обучаем, его моторные функции прогрессируют день ото дня.
Clone Robotics представила новый роботизированный торс - ВИДЕО
Компания Clone Robotics продолжает совершенствовать функциональные возможности своих изделий.
Как передает Day.Az, вашему вниманию предлагается торс с действующими локтевыми, грудинно-ключичными, акромиально-ключичными, лопаточными и плечевыми суставными секциями.
Торс обучаем, его моторные функции прогрессируют день ото дня.
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