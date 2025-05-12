Трампа разозлил вопрос о новом Папе Римском

Президент США Дональд Трамп возмутился вопросом о его роли в назначении нового Папы Римского - американского епископа Роберта Прево, взявшего имя Лев XIV.

Как передает Day.Az, об этом глава государства заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он выразил недовольство работой журналистки телеканала ABC Марты Радиц, поинтересовавшейся, какую роль Трамп сыграл в избрании Прево на должность главы Римско-католической церкви.

"Это прозвучало из ниоткуда, она была помешана на Трампе. Боб Айгер (гендиректор The Walt Disney Company, которой принадлежит ABC - прим. "Ленты.ру") должен что-то сделать с неудачниками и ненавистниками, которых он набирает в свои шоу с низким рейтингом", - написал президент.