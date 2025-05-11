Агдамский центр мугама станет опорой для восстановления культурного наследия Карабаха

Центр мугама, построенный в городе Агдам, станет важным звеном в деле восстановления, обучения и популяризации дооккупационного культурного наследия древней жемчужины искусства мугама в Карабахском регионе. Он также сыграет значимую роль в воспитании у молодого поколения любви к этому уникальному жанру.

Как передает Day.Az, об этом региональному корреспонденту Trend заявила представитель Министерства культуры Азербайджана Парвин Рустамова.

По ее словам, в новом Центре мугама созданы все необходимые условия для культурной и образовательной деятельности: работают кафе, кинотеатр, библиотека и два танцевальных зала.

"Концертный зал на 507 мест оснащен всем необходимым для проведения различных культурных мероприятий, включая выступления мугамных исполнителей. В Центре также предусмотрены 15 учебных классов, выставочный зал, конференц-зал и другие помещения. На прилегающей территории построен открытый амфитеатр на 615 зрителей", - отметила она.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит значительный вклад в проводимую нашим государством работу по пропаганде и развитию мугама. При организации и поддержке Фонда в этом направлении реализуются проекты республиканского и международного значения, благодаря которым азербайджанский мугам был включен в список ЮНЕСКО "Шедевры устного и нематериального культурного наследия человечества".

Напомним, что 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама.