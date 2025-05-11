Азербайджанский джаз звучал в Хельсинки в честь Дня независимости

Посольство Азербайджанской Республики в Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании организовало в Хельсинки концерт и дипломатический прием по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители общественности Финляндии, проживающие в этой стране соотечественники, а также представители аккредитованного в Финляндии дипломатического корпуса.

Выступившие на церемонии открытия посол Азербайджана Заур Ахмедов и генеральный директор Министерства иностранных дел Финляндии Олли Кантанен отметили позитивную динамику в отношениях между двумя странами, а также напомнили о состоявшихся в прошлом году встречах глав государств и министров иностранных дел. Особо был подчеркнут визит Президента Финляндии в Баку для участия в конференции COP29 и создание в финском парламенте группы дружбы с Азербайджаном. Были также обсуждены имеющиеся возможности для дальнейшего развития двусторонних связей.

На состоявшемся после официальной части концерте выступило джазовое трио под руководством талантливого пианиста Этибара Асадли. Их исполнение было встречено аплодисментами.