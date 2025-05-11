В Агдам возвращается жизнь

Карабах, превращенный в руины после почти тридцатилетнего армянского вандализма, вступил в новую эпоху. Как и на другие территории, освобожденные в результате славной Победы, одержанной азербайджанской армией над врагом под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в Агдамский район возвращается жизнь. В районном центре и селах ведутся масштабные строительно-монтажные работы, реализуются инфраструктурные проекты. Одним из строящихся сел в Агдамском районе является село Кенгерли.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби сообщила региональному корреспонденту Trend, что фундамент этого села, расположенного в 6 километрах от центра города, был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 4 октября 2022 года.

Село Кенгерли рассчитана на 2544 человека. Общая проектируемая площадь составляет более 177 гектаров. Всего в поселке планируется построить 632 индивидуальных жилых дома в 2 этапа.

На первом этапе планируется переселить в село Кенгерли 1279 человек. Уже построено 292 индивидуальных жилых дома. В домах есть две, три, четыре и пять комнат. С учетом будущего расселения населения под первую очередь строительства села выделено 72,5 га земли.

В селе созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные объекты хозяйственного, образовательного, социально-культурного и бытового назначения. В селе проложены дороги, электричество, связь, водопровод, обеспечено газоснабжение.

Напомним, что 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама.