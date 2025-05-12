https://news.day.az/society/1751977.html Трагическая смерть в Гёйчае В селе Быгыр Гёйчайского района произошёл трагический инцидент. Как передает Day.Az, местный житель Мушфиг Кямал оглу Ширинов, 1975 года рождения, упал с дерева во дворе собственного дома во время сбора алычи. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Трагическая смерть в Гёйчае
В селе Быгыр Гёйчайского района произошёл трагический инцидент.
Как передает Day.Az, местный житель Мушфиг Кямал оглу Ширинов, 1975 года рождения, упал с дерева во дворе собственного дома во время сбора алычи.
В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
По данному факту прокуратура района проводит расследование.
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