Трагическая смерть в Гёйчае

В селе Быгыр Гёйчайского района произошёл трагический инцидент.

Как передает Day.Az, местный житель Мушфиг Кямал оглу Ширинов, 1975 года рождения, упал с дерева во дворе собственного дома во время сбора алычи.

В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

По данному факту прокуратура района проводит расследование.