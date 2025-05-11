Детсад в Кенгерли готов к приему детей

Процесс создания новых детских учреждений в Азербайджане успешно продолжается на освобожденных территориях. Эти реализуемые проекты являются успешными результатами проделанной работы по эффективной организации досуга детей, переезжающих в данные районы, и усилению их социальной защиты. Одним из таких учреждений, построенных на освобожденных территориях, является детский сад в селе Кенгерли Агдамского района, открытие которого состоялось вчера при участии Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Службы реконструкции, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби в интервью региональному корреспонденту Trend сообщила, что в яслях-детском саду на 120 мест, построенных в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для обучения и воспитания несовершеннолетних, для их роста в здоровой моральной и физической среде. Все помещения оснащены необходимым оборудованием. В яслях-саду будут действовать шесть групп.

Для досуга детей в саду обустроена игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения, проведены масштабные работы по благоустройству территории.