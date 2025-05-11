https://news.day.az/sport/1751933.html Азербайджанский паралимпиец выиграл две золотые медали на Кубке мира Юный азербайджанский парапауэрлифтер Расул Закиев завоевал две золотые медали на Кубке мира, проходящем в столице Грузии Тбилиси. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Азербайджанский паралимпиец выиграл две золотые медали на Кубке мира
Юный азербайджанский парапауэрлифтер Расул Закиев завоевал две золотые медали на Кубке мира, проходящем в столице Грузии Тбилиси.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
19-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 88 кг, стал обладателем золотых наград как по сумме трёх попыток с результатом 321 кг, так и за лучший подъём, подняв 112 кг.
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