https://news.day.az/world/1751884.html Возобновлены традиционные церемонии на индийско-пакистанской границе - ВИДЕО Легендарные церемонии открытия границы между Индией и Пакистаном возобновились после небольшого перерыва на войну. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Возобновлены традиционные церемонии на индийско-пакистанской границе - ВИДЕО
Легендарные церемонии открытия границы между Индией и Пакистаном возобновились после небольшого перерыва на войну.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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