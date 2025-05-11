Порт Актау готовят к росту грузопотока по Среднему коридору

Для обеспечения безопасности мореплавания в акватории порта Актау в Мангистауской области планируется проведение дноуглубительных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана, глубину акватории планируют увеличить на 1,5-2 метра.

Будет задействована специализированная техника крупной европейской компании Jan de Nul. Дноуглубление обеспечит возможность расширения терминальных мощностей.

В настоящее время пропускная способность порта Актау составляет около 15 млн тонн грузов, в том числе 140 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов).

В мае завершится мобилизация техники, а сами работы планируется завершить в четвертом квартале текущего года.

Работы входят в состав комплексных мероприятий по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ / Средний коридор) и позволят обслуживать растущий поток грузов.

Объем контейнерных перевозок по ТМТМ в первом квартале 2025 года вырос в 3,5 раза - до 25 тыс. ДФЭ (по сравнению с 7,2 тыс. ДФЭ за аналогичный период 2024 года).