Порт Актау готовят к росту грузопотока по Среднему коридору - ФОТО
Для обеспечения безопасности мореплавания в акватории порта Актау в Мангистауской области планируется проведение дноуглубительных работ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана, глубину акватории планируют увеличить на 1,5-2 метра.
Будет задействована специализированная техника крупной европейской компании Jan de Nul. Дноуглубление обеспечит возможность расширения терминальных мощностей.
В настоящее время пропускная способность порта Актау составляет около 15 млн тонн грузов, в том числе 140 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов).
В мае завершится мобилизация техники, а сами работы планируется завершить в четвертом квартале текущего года.
Работы входят в состав комплексных мероприятий по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ / Средний коридор) и позволят обслуживать растущий поток грузов.
Объем контейнерных перевозок по ТМТМ в первом квартале 2025 года вырос в 3,5 раза - до 25 тыс. ДФЭ (по сравнению с 7,2 тыс. ДФЭ за аналогичный период 2024 года).
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