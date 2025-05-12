https://news.day.az/world/1751973.html Раскрыты детали переговоров Индии с Пакистаном Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Hindustan Times.
Раскрыты детали переговоров Индии с Пакистаном
Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Hindustan Times.
"Единственные переговоры, которые будут между Индией и Пакистаном, будут вестись между командующими военными операциями и напрямую, никаких политических разговоров не будет", - заявили собеседники издания.
Они отметили, что никаких контактов между советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром и их пакистанскими визави не было.
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