Раскрыты детали переговоров Индии с Пакистаном

Индия будет вести переговоры с Пакистаном только на уровне военных, политических контактов не будет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Hindustan Times.

"Единственные переговоры, которые будут между Индией и Пакистаном, будут вестись между командующими военными операциями и напрямую, никаких политических разговоров не будет", - заявили собеседники издания.

Они отметили, что никаких контактов между советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и главой МИД страны Субраманьямом Джайшанкаром и их пакистанскими визави не было.