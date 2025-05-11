В новой школе в селе Кенгерли смогут обучаться более 400 школьников

В результате почти 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана образовательная инфраструктура ранее оккупированных районов также была полностью разрушена. Под руководством Президента Ильхама Алиева в рамках процесса восстановления и реконструкции, проводимого Азербайджаном на освобожденных территориях, особое внимание уделяется созданию современных, инновационных образовательных учреждений. Еще одним примером является средняя школа села Кенгерли Агдамского района, открытие которой состоялось 10 мая при участии Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, об этом региональному корреспонденту Trend сообщила пресс-секретарь Службы реконструкции, строительства и управления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов Лейла Сараби.

В школе с 30-ью классными комнатами и вместимостью 484 учащихся созданы необходимые условия для организации учебного процесса на современном уровне, комнаты оснащены необходимыми учебными пособиями. Имеются лаборатории биологии, химии, физики, информатики, кабинеты для проведения допризывной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, столовая.

На территории учебного заведения построена спортивная площадка. Помимо школьников, в неучебное время игровая площадка будет доступна и жителям села. На территории созданы игровые зоны и зоны отдыха, высажены зеленые насаждения.

Отметим, что на крышах многих нежилых зданий, построенных в селе, в том числе и здании школы, установлены солнечные батареи. Эти панели будут обеспечивать электроснабжение зданий.