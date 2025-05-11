США разгромили Венгрию на чемпионате мира

Сборная США разгромила национальную команду Венгрии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Как передает Day.Az, встреча завершилась со счетом 6:0. Голами в составе сборной США в этом поединке отметились Фрэнк Назар, который оформил дубль, Каттер Готье, который также забросил две шайбы, Конор Гарланд и Логан Кули.

Команды выступают в группе В. США идут без поражений, в первом матче команда обыграла Данию со счетом 5:0. Для Венгрии это поражение стало вторым, в стартовом поединке хоккеисты уступили Германии - 1:6.