В Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 16 человек погибли, около 20 человек пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Автобус, принадлежащий транспортному управлению Шри-Ланки. ехал из Катарагамы в Курунегалу, съехал с дороги и упал в пропасть на главной автодороге Нувара-Элия - Гампола. Личности погибших пока не установлены, причины происшествия выясняются.