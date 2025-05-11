https://news.day.az/world/1751855.html В Шри-Ланке автобус упал в пропасть - десятки пострадавших В Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 16 человек погибли, около 20 человек пострадали. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Автобус, принадлежащий транспортному управлению Шри-Ланки. ехал из Катарагамы в Курунегалу, съехал с дороги и упал в пропасть на главной автодороге Нувара-Элия - Гампола.
В Шри-Ланке автобус упал в пропасть - десятки пострадавших
В Шри-Ланке автобус упал в пропасть, 16 человек погибли, около 20 человек пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Автобус, принадлежащий транспортному управлению Шри-Ланки. ехал из Катарагамы в Курунегалу, съехал с дороги и упал в пропасть на главной автодороге Нувара-Элия - Гампола. Личности погибших пока не установлены, причины происшествия выясняются.
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