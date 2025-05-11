Подстанция «Ходжалы» оборудована цифровыми системами нового поколения

Подстанция "Ходжалы" мощностью 3200 кВА и Цифровой центр управления призваны обеспечить стабильное, надежное и бесперебойное электроснабжение новых жилых комплексов, сельскохозяйственных и туристических объектов, а также различных объектов социально-экономической инфраструктуры, возведенных в Ходжалинском районе.

Как передает Day.Az об этом региональному корреспонденту Trend сообщил главный инженер Карабахского регионального управления энергоснабжения и сбыта Мубариз Зарбалиев, для подачи электроэнергии на подстанцию ​​проложены линии электропередачи от подстанций "Ханкенди-1" и "Аскеран". Данная подстанция будет подключена к подстанции "Агдам-2" через строящуюся линию электропередачи напряжением 35 кВ, тем самым создав кольцевую схему электроснабжения между городами Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Благодаря Центру цифрового управления вся информация о текущем состоянии сетей собирается и обрабатывается централизованно, оборудование управляется удаленно, а мониторинг в режиме реального времени осуществляется с помощью цифровых систем. Для этого подстанция оснащена цифровыми технологиями и контрольно-измерительными приборами нового поколения. Данный Центр не только поддерживает надежную работу сети, но и создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при передаче электроэнергии. Центр создал возможность предоставления предварительной информации в режиме реального времени о перебоях в подаче электроэнергии потребителям, питаемым от подстанции.

Риск перебоев в электроснабжении сведен к минимуму, поскольку процесс интеграции возобновляемых источников энергии в электросети централизованно контролируется Центром цифрового управления. Центр полностью обеспечивает работу подстанции в многофункциональном режиме, а также координацию работы устройств и оборудования между собой в зависимости от объемов принимаемой и передаваемой электроэнергии.

В Цифровом центре управления также установлены солнечные панели мощностью 52 кВт, вырабатываемая энергия передается в сеть, а на его территории установлены устройства быстрой зарядки для электромобилей.