Яшар Гюлер посетит Азербайджан

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня совершит официальный визит в Азербайджан.

Об этом в понедельник передает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Anadolu.

Согласно информации, Яшар Гюлер прибудет в Азербайджан после заседания Кабинета министров, проходящего под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что в рамках визита министр проведёт ряд двусторонних встреч.