https://news.day.az/politics/1752019.html Яшар Гюлер посетит Азербайджан Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом в понедельник передает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Anadolu.
Яшар Гюлер посетит Азербайджан
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сегодня совершит официальный визит в Азербайджан.
Об этом в понедельник передает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Anadolu.
Согласно информации, Яшар Гюлер прибудет в Азербайджан после заседания Кабинета министров, проходящего под председательством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отмечается, что в рамках визита министр проведёт ряд двусторонних встреч.
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