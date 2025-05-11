Netflix стал похож на TikTok

Стриминговый сервис Netflix начал внедрение новой функции в свои мобильные приложения для iOS и Android. Речь идет о ленте коротких вертикальных видеороликов, напоминающей формат популярных платформ вроде TikTok. Запуск ожидается "по всему миру в ближайшие недели".

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TechCrunch.

Новая вкладка появится на главном экране приложения. Пользователи смогут пролистывать подборку коротких фрагментов из оригинальных фильмов и сериалов Netflix. Алгоритмы сервиса будут формировать контент индивидуально для каждого зрителя.

Непосредственно из этой ленты можно будет быстро перейти к просмотру полного фильма или сериала, добавить его в личный список ("Мой список") или поделиться интересным моментом с друзьями.

По информации TechCrunch, появление этой функции связано с растущей конкуренцией со стороны платформ, ориентированных на короткий видеоконтент, таких как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. Сервис стремится удержать внимание аудитории, которая все чаще проводит время на этих площадках.

Помимо этого, компания анонсировала ряд других улучшений, включая внедрение поиска на основе искусственного интеллекта, обновление интерфейса главной страницы для телевизоров и усовершенствование системы рекомендаций в режиме реального времени.