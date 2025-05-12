Азербайджан - перекрёсток цивилизаций и пример религиозной толерантности

Азербайджан - страна, буквально расположенная на перекрёстке цивилизаций и в эпицентре геополитической напряжённости, которая сегодня занимает центральное место в мировых новостях.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского издания "Christian Post".

Издание подчеркивает, что Азербайджан это древняя земля на Кавказе - место, где издавна встречались Север и Юг, Восток и Запад.

"Александр Македонский, персы с их доисламской огнепоклоннической религией зороастризма, торговцы Шелкового пути на пути в Константинополь (современный Стамбул) и обратно и русские при царях - все они были здесь в тот или иной момент.

Еще одна интересная глава истории наступила на рубеже прошлого века, когда огромные нефтяные месторождения привлекли огромные западные инвестиции, включая братьев Нобель (известных как лауреаты Нобелевской премии). Фактически, нефть здесь добывали задолго до того, как в Бомонте начался техасский нефтяной бум", - говорится в статье.

Издание отмечает, что наследие, оставленное различными культурами, цивилизациями и державами, со временем переплелось, сформировав поразительно разнообразную страну, которая опровергает множество стереотипов.

"Баку, столица Азербайджана и крупнейший город с населением 2,4 миллиона человек, мог бы стать телевизионным двойником любого европейского города.

За исключением Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который окружен многовековыми зубчатыми стенами, большая часть исторической архитектуры в самом центре города была в значительной степени вдохновлена ​​городами Европы", - говорится в статье.

Автор статьи подчеркивает, что дополняют историческую архитектуру многочисленные современные здания с футуристическим дизайном, где известными примерами являются Национальный музей ковров, который спроектирован так, чтобы напоминать свернутый ковер, и Пламенные башни, комплекс из трех стеклянных небоскребов, спроектированный архитекторами HOK из Сент-Луиса.

"Многовековая традиция ткачества в Азербайджане превосходит ковры других стран в более широком регионе. Одно из лучших мест для любования городским пейзажем - многокилометровая набережная, пролегающая параллельно Каспию. Идеальный вид, словно на открытке, представляет собой смесь причудливого и современного шика, причем последний ощущается как более сдержанная версия Дубая или Лас-Вегаса.

Как отметил обозреватель Townhall Скотт Морфилд, мой друг, который присоединился ко мне в этой поездке, набережная, парки и места для собраний были безупречны. Не было мусора, переполненных мусорных баков, граффити, бродяг и, конечно же, никаких палаточных лагерей для бездомных. Честно говоря, я не могу вспомнить, когда в последний раз мне удавалось посетить общественный парк и посидеть на скамейке", - пишет автор статьи.

В статье подчёркивается, что в Старом городе, у подножия Девичьей башни XII века, находятся руины православной церкви Святого Варфоломея, возведённой, согласно преданию, на месте мученической гибели апостола Варфоломея в I веке и разрушенной впоследствии советскими войсками.

Кроме того, издание отмечает, что хотя большинство азербайджанцев являются мусульманами (в основном шиитами), в культуре укоренилась значительная степень толерантности и плюрализма.

"В качестве примера можно привести устоявшееся еврейское население Азербайджана, включая горских евреев.

Полностью еврейская деревня "Красная слобода", возникшая как минимум в середине XVIII века, расположена примерно в 100 милях от Баку недалеко от границы с российским Дагестаном в предгорьях южного Кавказа.

Римско-католики и различные евангелические протестанты, включая харизматов, связанных с Vineyard, могут свободно молиться и заниматься прозелитизмо", - говорится в материале.

В статье уточняется, что римско-католическая община уже переросла скромную церковь Непорочного Зачатия, и в настоящее время при полной поддержке Святого Престола и Президента Азербайджана Ильхама Алиева ведётся строительство новой, значительно более просторной церкви, посвящённой святому Иоанну Павлу II.

"Конечно, добраться до Азербайджана может быть сложно, но те, кто все же поедет, будут вознаграждены страной, которая намного превосходит ожидания.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), превосходный флагманский авиаперевозчик страны, летала в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и обратно до тех пор, пока рейсы не были отменены во время пандемии. Хотя стыковки в нескольких европейских хабах все еще возможны, самый простой маршрут, вероятно, через Стамбул на Turkish Airlines", - говорится в материале.

Автор добавляет, что также в Баку четырехзвездочные и пятизвездочные отели более доступны, чем аналогичные отели в крупных европейских столицах.

"Я остановился в современном отеле J.W. Marriott Absheron, где один из лучших завтраков - шведских столов, которые я когда-либо видел. Если бы мой бюджет позволял, я бы забронировал Four Seasons. Несмотря на то, что он напоминает парижский или венский гранд-отель эпохи Прекрасной эпохи, самому роскошному отелю столицы всего 13 лет. Одним из наиболее бюджетных вариантов является Baku Marriott Hotel Boulevard, который выходит прямо на Каспийское море", - уточняется в статье.

Издание в заключении отмечает, что посетителям Красной слободы обязательно стоит заглянуть в Музей горских евреев, размещённый в здании бывшей синагоги, закрытой в советское время и недавно открывшейся после реставрации, в ходе которой была бережно восстановлена её красивая кирпичная кладка.