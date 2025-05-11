https://news.day.az/unusual/1751846.html В США показали скрытые ходы под Капитолием - ВИДЕО Конгрессмен Тим Мур раскрыл секретные тоннели под Капитолием. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Член Палаты представителей Тим Мур приоткрыл завесу тайны над одним из скрытых тоннелей под зданием Капитолия США, заявив, что это лишь один из множества подобных потайных проходов.
В США показали скрытые ходы под Капитолием - ВИДЕО
Конгрессмен Тим Мур раскрыл секретные тоннели под Капитолием.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Член Палаты представителей Тим Мур приоткрыл завесу тайны над одним из скрытых тоннелей под зданием Капитолия США, заявив, что это лишь один из множества подобных потайных проходов.
Подземная сеть Капитолия использовалась законодателями, а также британскими войсками.
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