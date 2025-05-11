Озвучены детали переговоров Ирана и США в Омане

Четвертый раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, будет проходить параллельно с консультациями экспертных групп.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

"Делегация Исламской Республики Иран, состоящая из экспертов технической группы, находится в Маскате, чтобы проводить необходимые консультации во время переговоров", - говорится в заявлении.