Индия хочет втянуть в конфликт третьи страны. И это явно не только ее игра

Индо-пакистанский конфликт был запрограммирован самим распадом Британской империи. Любой распад империй, кроме позитивных последствий, главное из которых это обретение независимости, влечет за собой территориальные споры, внутренние распри, в том числе, на этнической или религиозной почве. Есть примеры, когда юридический суверенитет не означает реального, и молодое государство, особенно, если оно обладает ресурсами, становится объектом нового передела.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Конфликт между Индией и Пакистаном за Джамму и Кашмир длится почти век после раздела Британской Индии. Именно он привел к появлению сепаратистов и террористов. А если учесть, что в современном мире терроризм это, прежде всего, бизнес, где идеология носит вторичный характер, то возникает закономерный вопрос: кто финансирует эти террористические организации и зачем? Какова конечная цель? Уж точно не улучшение жизни граждан этих стран. Они в данной ситуации инструмент реализации чужих интересов.

В апреле 2025 года в регионе произошел крупный теракт. Именно это обострило ситуацию, хотя, конфликт с 1947 года и не утихал. Носил тлеющий характер, иногда перерастая в более острые фазы. Судя по поступающим с места событий новостям, сейчас конфликт вполне может перерасти в полномасштабный, с непредсказуемыми последствиями. Непредсказуемыми, прежде всего, потому, что обе страны обладают ядерным оружием. Кроме того, как отмечают эксперты, в том числе, и российские, и в Индии, и в Пакистане население настроено воинственно, требует от властей решительных шагов по пресечению действий противника. И, говоря о роли личности в истории, отметим, что премьер-министр Индии Нарендра Моди известен как иламофоб, не скрывающий этого.

Тема борьбы с терроризмом уже давно, в разных вариантах и в регионах используется для начала военных действий, и далеко не всегда с благовидными целями. Так, Нью-Дели упирает на то, что эти удары по территории Пакистана носили превентивный характер, их цель пресечь не только деятельность террористических группировок, но и нанести урон системе взаимодействия террористов с пакистанскими спецслужбами которые, якобы, снабжают террористов оружием и развединформацией. Пакистан это отрицает, требует фактов. А их, похоже, нет.

В любой войне не только решаются геополитические задачи, но и идет борьба за передел поделенного мира и за экономический ресурс Эксперты отмечают, что экономические интересы в этой истории имеет ряд стран. Прежде всего, Китай, который является самым крупным поставщиком оружия в Пакистан. Акции китайских оборонных компаний фиксируют рост. Бумаги AVIC Chengdu Aircraft выросли на 40 процентов на этой неделе после того, как пакистанцы заявили о применении в боевых условиях истребителей J-10C производства AVIC, чтобы сбить индийские самолеты во время беспрецедентного по масштабам воздушного боя 7 мая. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние пять лет Китай поставил 81 процент импортированной Пакистаном продукции военного назначения.

Как констатируют эксперты по региону, премьер-министр Нарендра Моди ранее пообещал повысить вес Индии на мировой арене, подав заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года и стремясь экономически потеснить Китай, став "альтернативным" мировым центром производства. К тому же индийцы уже сталкиваются с серьезными угрозами безопасности на нескольких фронтах - особенно вдоль спорных границ с Китаем в Гималаях.

Соглашусь с мнением, что Китай мог поставлять и поставлял оружие и в мирное время. Но Китай неоднократно заявлял, что берет на себя ответственность за безопасность Пакистана. А уже этого геополитические противники Китая никак потерпеть не могли. Как и заявления Пекина, что именно Китай поддерживает Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности.

На площадке Индия-Пакистан идет конфликт с западными державами. Британия, как всегда в авангарде, и в этом конфликте ее интересы видны. За ней, или перед ней, маячит тень США, хотя, официальные лица этой страны выступают за урегулирование конфликта и пытаются претендовать на роль посредников. Но это в данном случае слишком явная игра. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Индии и премьер-министром Пакистана выразил поддержку Вашингтона "прямому диалогу" между Нью-Дели и Исламабадом и "призвал к продолжению усилий по улучшению (переговорных) коммуникаций". Но, как говорится в известном фильме "Кин-дза-дза", кто же на Плюке правду думает?

Власти Индии выставили претензии Азербайджану, Турции и Узбекистану за то, что те-де открыто поддерживают Пакистан. И призвали даже прекратить туристические поездки граждан Индии в эти страны. Требования эти смехотворны. Не хотят - никто не заставляет.

А я, пользуясь случаем, хочу призвать не ездить в Индию. Я несколько раз была в этой стране в командировках, и могу ответственно сказать, что там царит жуткая антисанитария, которая присуща и национальным авиакомпаниям. Я уж не говорю о других видах транспорта. Никогда не забуду случай, когда в бизнес-классе национальной индийской компании не работал, прошу прощения за подробности, ни один туалет во время рейса Москва-Мумбаи, пришлось ходить через заваленный мусором и немытыми спящими пассажирами салон экономкласса. Такая же грязь на улицах, даже в центре крупных городов Индии. Никто не гарантирует, что вы не подцепите инфекцию и в ресторане фешенебельного отеля.

И, наконец, эта страна просто не безопасна для туристов. Международные эксперты признали Индию самой опасной страной для женщин. Причем, преступления в виде насилия над женщинами и девочками, зачастую, совершаются в общественных местах: автобусах, кинотеатрах, поездах. При этом, как правило, никто не вмешивается и не спешит вызывать полицию. Для страны характерно патриархальное отношение к женщине, которая всегда в таких случаях "виновата сама". Кстати, к иностранкам это тоже относится. В последние годы зафиксирована тенденция к снижению тяжких преступлений, но все равно там очень не безопасно. Есть более приемлемые страны для отдыха и осмотра достопримечательностей, чем Индия.

А подобными "наездами" Индия пытается втянуть в конфликт третьи страны, что чревато серьезными последствиями. И это явно не игра только Индии, которая, несмотря, на наличие ядерного оружия и непомерные амбиции так и не может пока вытащить из нищеты собственное население.

Лейла Таривердиева