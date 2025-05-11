https://news.day.az/world/1751842.html Трамп запустил программу "самовысылки" нелегалов Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале реализации программы "самовысылки" нелегальных мигрантов с территории Соединенных Штатов. Как передает Day.Az, об этом сообщил Трамп в соцсети Truth Social. "Сегодня я подписал указ о запуске первой в истории программы самодепортации для нелегальных мигрантов.
Трамп запустил программу "самовысылки" нелегалов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале реализации программы "самовысылки" нелегальных мигрантов с территории Соединенных Штатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Трамп в соцсети Truth Social.
"Сегодня я подписал указ о запуске первой в истории программы самодепортации для нелегальных мигрантов. Мы максимально упрощаем нелегальным мигрантам отъезд из Америки. Любой нелегальный мигрант может просто явиться в аэропорт и получить бесплатный билет из нашей страны", - говорится в сообщении.
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