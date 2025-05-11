https://news.day.az/world/1751908.html В Финляндии готовы помочь США В Финляндии готовы помочь США создать флот ледоколов при поддержке которого Штаты рассчитывают доминировать в Арктике. Как передает Day.Az, эти стремления стран раскрыла газета Wall Street Journal. По данным издания, президент США Дональд Трамп считает Арктику зоной будущей торговли и конфликтов.
В Финляндии готовы помочь США
В Финляндии готовы помочь США создать флот ледоколов при поддержке которого Штаты рассчитывают доминировать в Арктике.
Как передает Day.Az, эти стремления стран раскрыла газета Wall Street Journal.
По данным издания, президент США Дональд Трамп считает Арктику зоной будущей торговли и конфликтов. Чтобы доминировать в регионе, он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов, но при реализации задачи возникли трудности, говорится в статье.
WSJ отмечает, что финские компании в частности Aker Arctic готовы помочь США построить корабли для будущего доминирования в Арктике.
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