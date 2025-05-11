https://news.day.az/world/1751906.html Сколько немцев довольны работой нового канцлера ФРГ? Работой канцлера Германии Фридриха Мерца после его первых дней на должности довольны менее 25% немцев. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование института Insa. Согласно данным института, работу нового канцлера положительно оценили только 23% жителей Германии.
Сколько немцев довольны работой нового канцлера ФРГ?
Работой канцлера Германии Фридриха Мерца после его первых дней на должности довольны менее 25% немцев.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование института Insa.
Согласно данным института, работу нового канцлера положительно оценили только 23% жителей Германии. При этом недовольными его деятельностью оказались 49% опрошенных. Еще 28% респондентов затруднились дать ответ.
Также исследование показало, что работой правящей коалиции, состоящей из ХДС/ХСС и социал-демократов, довольны 29% немцев. Еще 26% участников опроса дали отрицательную оценку. Затруднились ответить четверть респондентов.
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