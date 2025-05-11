На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ - ФОТО
В Баку на ряде дорог наблюдаются пробки.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.
Отмечается, что для устранения транспортных заторов и повышения интенсивности движения на центральных улицах и проспектах применяется режим "зелёной волны" на светофорах, а также принимаются необходимые меры со стороны сотрудников дорожной полиции.
На данный момент заторы зафиксированы в следующих направлениях:
1. Проспект Микаила Усейнова, от Площади флага в направлении круговой развязки "Азнефть";
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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