В Азербайджане строится подвесной мост рекордной высоты

На 5-м километре автодороги Муганлы-Исмайыллы-Габала продолжается строительство подвесного моста длиной 1195 метров, шириной 23 метра и высотой 76,5 метра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на запрос Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что работы на девяти опорах моста уже завершены.

"На остальных четырех опорах ведутся заключительные отделочные работы. В рамках проекта завершены такие этапы, как бурение под опоры, укрепление свай, проведение комплексных тестов и строительство фундаментов ряда опор",- отмечается в сообщении Госагентства.

Отметим, что на 4,5-м километре автодороги Муганлы-Исмайыллы-Габала, имеющей важное значение для комфортного передвижения как местного населения, так и иностранных туристов, возводится подвесной мост через реку Агсучай. После завершения строительства он станет самым высоким подвесным мостом в Азербайджане.