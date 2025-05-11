Кто стоит за фейками об Азербайджане в РФ?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о фейковых заявлениях, распространяемых от имени пресс-службы Президента Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

Российские Telegram-каналы и отдельные СМИ активно распространяют "заявление пресс-службы Президента Азербайджана", якобы объясняющее, почему Президент Ильхам Алиев не поехал 9 мая в Москву. Но есть одна проблема: никакого заявления пресс-службы попросту не было.

Цитируемый текст оказался заимствован без указания источника из статьи одного азербайджанского издания.

Это авторский материал, в котором не приводится ни одного официального заявления от имени администрации Президента Азербайджана. Тем не менее, в российских каналах вроде "Поздняков 3.0" или "Многонационал" этот текст был приписан "пресс-службе Алиева", что является прямой дезинформацией.

Кто стоит за фейком?

Возникает закономерный вопрос: кому выгодно выдавать авторский материал за официальную позицию Президента Азербайджана?

Ответов тут может быть два - и оба они лежат на поверхности

Во-первых, это может быть инициативой определенных кругов в самой России, заинтересованных в обострении отношений между Москвой и Баку - особенно на фоне имеющихся проблем.

Совсем недавно в РФ неожиданно и в странных обстоятельствах не пустили депутата азербайджанского парламента Азера Бадамова. Ну и разумеется, кризис в отношениях между двумя странами наступил после того, как в конце 2024 года в небе над Грозным был сбит азербайджанский пассажирский лайнер.

Во-вторых, вполне вероятно, что к информационной манипуляции причастны представители армянского лобби в России, давно захватившие российское медиапространство. Их цель также предсказуема - дискредитировать Баку, и представить действия Азербайджана как недружественные и демонстративные.

Подмена понятий и принципов

Президент Ильхам Алиев не поехал в Москву на 9 мая, и причины этого решения в России объявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков: в эти дни в стране проходили мероприятия, посвященные памяти Гейдара Алиева. Слова Ушакова обошли буквально все российские СМИ,и вряд ли тиражирующие фейки журналисты это заявление пропустили.

На этом фоне попытка выдать статью в СМИ за заявление пресс-службы главы государства - это не просто фейк, это информационная диверсия, направленная на искажение официальной позиции Азербайджана.

Баку не нуждается в поддельных заявлениях. У азербайджанской власти есть голос, и он звучит четко и ясно, когда нужно. А за распространение выдуманных "цитат" рано или поздно придется отвечать.