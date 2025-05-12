Назим Садыхов тренируется с чемпионом UFC перед турниром в Баку

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов активно готовится к дебютному турниру организации в Баку, который пройдёт 21 июня, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В рамках тренировочного лагеря он работает в зале с высококлассными партнёрами - действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и экс-чемпионом этой же категории Алджамэйном Стерлингом.

Мераб Двалишвили, известный как "Машина" за свой непрекращающийся темп и выдающуюся выносливость, в прошлом году завоевал пояс чемпиона, победив Шона О'Мэлли. Грузинский спортсмен ведёт впечатляющую победную серию в UFC и считается одним из самых опасных борцов в своём весе.

После одной из тренировок Двалишвили опубликовал совместное фото с Садыховым и Стерлингом, отметив: "Отличная работа с нью-йоркскими парнями". Напомним, что соперником Назима Садыхова на первом в истории азербайджанском ивенте UFC станет бразилец Николас Мотта.