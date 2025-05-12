https://news.day.az/world/1751986.html Пекин и Вашингтон наладят диалог по торговым вопросам Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico. Такое решение принято на фоне заоблачных тарифов, говорится в статье.
Пекин и Вашингтон наладят диалог по торговым вопросам
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
Такое решение принято на фоне заоблачных тарифов, говорится в статье. Отмечается, что соответствующие детали будут согласованы в ближайшее время. Уточняется, что стороны опубликуют совместное заявление.
Как отметил Хэ Лифэн, благодаря усилиям стран встреча была продуктивной и стала важным первым шагом, предпринятым обеими сторонами для надлежащего разрешения своих разногласий посредством равноправного диалога.
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