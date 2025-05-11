Примеры беспринципности и азербайджанофобии: вам не стыдно, месье Макрон?

Автор: Акпер Гасанов

Вчера в Киеве побывали лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии. Цель их приезда была известна заранее - выработка, совместно с США и Украиной, общей позиции по вопросу российско-украинской войны. Такая позиция была выработана. Согласно ей, Россия должна начать полное и безусловное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Оно должно продлиться минимум 30 дней.

Буквально через несколько часов после этого президент России Владимир Путин выступил с экстренными заявлениями. Было сказано много чего разного, но главное состояло в том, что Путин предложил возобновить российско-украинские переговоры 15 мая - в Турции, без предварительных условий. Я сейчас не буду приводить мнения президентов США, Украины и Турции на сей счет - кому интересно, тот может найти всю необходимую информацию.

Меня во всей этой истории интересует позиция и деятельность президента Франции Эммануэля Макрона. Вчера, посетив вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Польши, Великобритании и Германии Майдан Незалежности, он склонил голову перед памятью погибших в ходе этой чудовищной войны, что длится уже более трех лет. И Макрон видел, как много там флагов Азербайджана.

Это флаги Азербайджана стоят бок о бок с морем флагов Украины. Азербайджанцы в Украине погибли в боях за территориальную целостность этой страны. Ровно за это же, за территориальную целостность, погибли в ходе Первой карабахской войны, 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана тысячи наших шехидов. Но мы так и не увидели уважения к их памяти со стороны президента Франции.

Мы не увидели требований со стороны официального Парижа и ЕС, где Франция играет немаловажную роль, санкций в отношении Армении. Их не было на протяжении всего времени, что 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией. А когда, в ответ на очередную армянскую провокацию, Азербайджан вынужден был ответить мощными действиями, когда азербайджанская армия начала освобождение своих оккупированных территорий, лично Макрон и вся французская политическая элита встали на сторону государства-оккупанта.

Да, месье Эммануэль лично тиражировал дешёвую ложь, пытаясь остановить победное шествие азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны. Мы помним и о том, что по ее окончании из Франции зазвучали обвинения в адрес Азербайджана. Да, нашу страну назвали "агрессором"! А Сенат Франции принял резолюцию о признании "нагорного карабаха". Это то же самое, как если бы тот же Макрон и вся французская политическая элита обвинила Украину за освобождение Херсона. Это то же самое, как если бы Сенат Франции признал так называемые "днр" и "лнр".

Этого не было. Но почему, действуя в отношении Украины и ее территориальной целостности правильно, Макрон и французская политическая элита идут по пути аморализма, лжи, а также поддержки страны-оккупанта?! Воистину, поразительные примеры пресловутых "двойных стандартов"! А ведь официальному Парижу известна четкая, справедливая позиция официального Баку по российско-украинскому конфликту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отечественный МИД многократно заявляли о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Ничем таким не могут похвастаться премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении. Они всегда пытались "петлять между струйками дождя". За все три с лишним года с начала полномасштабной российско-украинской войны Армения не отправила ни одного большого груза гуманитарной помощи Украине. Тогда как Азербайджан регулярно оказывал эту помощь.

Буквально в феврале Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении очередной гуманитарной помощи Украине. Это было электрооборудование, которое помогло в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры. Общий объем помощи Азербайджана Украине давно уже исчисляется десятками миллионов евро. И Макрон обо всем этом знает, ибо на сей счет с благодарностью выступают представители руководства Украины. Но президент Франции молчит, не будучи в состоянии выдавить из себя и слова благодарности Азербайджану.

Президент Франции Макрон осведомлен обо всем этом. Он знает и о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, которого наделяли эпитетами политика, якобы "выведшего Армению из-под влияния России", слетал в Москву. Первый заместитель министра Сергей Кислица уже заявил, что в условиях войны, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, Украина расценивает присутствие на параде высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

И обо всем этом наверняка знает президент Франции Эммануэль Макрон. Но осуждать Никола Пашиняна за визит в Москву, а тем паче признавать принципиальную, честную и смелую позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева он просто не в состоянии. И все это выглядит не просто двусмысленно. Это классический пример беспринципности и азербайджанофобии со стороны официального Парижа и лично главы Пятой республики.