https://news.day.az/politics/1751938.html Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО В Нахчыване прошли совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих. Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в социальной сети Х.
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения - ФОТО
В Нахчыване прошли совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в социальной сети Х.
Сообщается, что командование 9-й бригады коммандос турецкой армии и воинские части Нахчыванской отдельной общевойсковой армии провели совместные учения коммандос.
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