Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные учения

В Нахчыване прошли совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции в социальной сети Х.

Сообщается, что командование 9-й бригады коммандос турецкой армии и воинские части Нахчыванской отдельной общевойсковой армии провели совместные учения коммандос.