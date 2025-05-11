В сети распространилась видеозапись из вагона поезда со странным поведением президента Франции Эммануэля Макрона во время поездки в Киев.

Как передает Day.Az, на записи, опубликованной на YouTube-канале AFP, можно увидеть сидящих за столом канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и французского лидера в окружении журналистов.

Соцсети обратили внимание, что при виде камер и репортеров Макрон быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом. А Мерц схватился за "маленькую лопатку". В свою очередь, украинское издание "Страна" предположило, что, возможно, это была всего лишь скомканная бумажка.

На записи также можно заметить, что трое зарубежных лидеров находятся в приподнятом настроении, улыбаются и стараются скрыть вышеуказанные предметы.

Напомним, что ранее депутат законодательного собрания Франции Борд несколько месяцев назад обвиняла Макрона в употреблении психотропных средств.

"Встаёт вопрос: кто-то пытается втянуть нас в войну. Какой ещё европейский народ с этим согласен? Единства по этому поводу нет, и многие европейские лидеры уже выразили возмущение и крайнее недоумение по поводу позиции французского президента, который, кажется, постоянно находится под воздействием каких-то психотропных веществ. Ему следовало бы прекратить это. Это очевидно: он ведёт нас к опасным отклонениям и к войне. Но воевать будет не он - воевать придётся нашим детям", - сказала Борд.