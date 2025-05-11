https://news.day.az/society/1751878.html Скончался преподаватель АТУ Скончался старший преподаватель кафедры химико-металлургической инженерии Азербайджанского технологического университета Адалят Рамазанов. Как передает Day.Az, информацию о его смерти подтвердили в университете.
Скончался преподаватель АТУ
Скончался старший преподаватель кафедры химико-металлургической инженерии Азербайджанского технологического университета Адалят Рамазанов.
Как передает Day.Az, информацию о его смерти подтвердили в университете.
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