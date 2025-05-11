В Национальной библиотеке открылась выставка в честь 90-летия Максуда Ибрагимбекова

Исполняется 90 лет со дня рождения видного представителя современной азербайджанской литературы, президентского стипендиата, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля искусств, народного писателя Максуда Ибрагимбекова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде по этому случаю пользователям представлены электронная информационная база данных под названием "Максуд Ибрагимбеков - 90", виртуальная книжная выставка "Народный писатель Максуд Ибрагимбеков - 90", а также одноименная традиционная книжная выставка.

В электронной базе данных имеются такие разделы, как "Официальные документы", "Основные даты жизни и деятельности", "Известные личности о Максуде Ибрагимбекове", "Поздравления", "Награды", "Издания", "О нем", "Увековечение памяти" и др.

На виртуальной и традиционной выставках представлены произведения писателя, книги о его жизни и творчестве, официальные документы, награды, опубликованные в периодической печати статьи и фотографии.

Традиционная выставка будет открыта для посещения в течение недели.

Максуд Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в городе Баку. В 1960 году окончил строительный факультет Азербайджанского политехнического института, в 1964 году - Высшие сценарные курсы в Москве, а в 1973 году - Высшие режиссерские курсы.

В 1964-1971 годах был собственным корреспондентом по Азербайджану в Центральном комитете телерадиовещания СССР. В последующие годы занимался художественным творчеством и общественной деятельностью.

Обладая многогранной творческой деятельностью, Максуд Ибрагимбеков прославился как талантливый прозаик, драматург, киносценарист и режиссер. Как представитель поколения писателей, пришедших в литературу в 1960-х годах, он создал яркие и глубокие образы современников, завоевав признание широкой читательской аудитории благодаря своему индивидуальному стилю. Его произведения издавались массовыми тиражами и были переведены на многие языки мира, а пьесы ставились в театрах.

Среди наиболее известных произведений Максуда Ибрагимбекова - "За все хорошее - смерть!", "Кто поедет в Трускавец?", "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами", "Прилетала сова", "Рог носорога" и других. За произведения "Прилетела сова" и "За все хорошее - смерть!" в 1976 году ему была присуждена Государственная премия Азербайджанской ССР.

Максуд Ибрагимбеков также является автором сценариев таких всеми любимых фильмов, как "Наш Джабиш муаллим", "Последняя ночь детства", "Главное интервью" и других.

Наряду с художественным творчеством успешно занимался общественной деятельностью, неоднократно избирался депутатом Милли Меджлиса Азербайджана.

Заслуги Максуда Ибрагимбекова получили высокую оценку со стороны государства. Он удостоен почетного звания "Народный писатель" (1998), орденов "Шохрат" (1995), "Истиглал" (2005) и "Шараф" (2015).

13 февраля 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 90-летия народного писателя Максуда Ибрагимбекова.