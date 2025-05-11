Празднование футбольной победы в Гамбурге обернулось массовыми травмами

В ходе празднования победы футбольного клуба Hamburger SV в Гамбурге 44 болельщикам оказали медицинскую помощь.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Tagesspiegel.

"Один человек был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами. Еще 19 футбольных болельщиков обратились в окрестные клиники с тяжелыми травмами, пять - с легкими", - следует из публикации.

Как уточняет Tagesspiegel, зрители прыгали на поле с трибун. Кроме того, некоторые получили травмы в результате потасовок после матча.

Вечером 10 мая главный футбольный клуб Гамбурга Hamburger SV обыграл клуб SSV Ulm со счетом 6:1.