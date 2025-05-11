https://news.day.az/sport/1751916.html Празднование футбольной победы в Гамбурге обернулось массовыми травмами В ходе празднования победы футбольного клуба Hamburger SV в Гамбурге 44 болельщикам оказали медицинскую помощь. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Tagesspiegel. "Один человек был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами.
Празднование футбольной победы в Гамбурге обернулось массовыми травмами
В ходе празднования победы футбольного клуба Hamburger SV в Гамбурге 44 болельщикам оказали медицинскую помощь.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Tagesspiegel.
"Один человек был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами. Еще 19 футбольных болельщиков обратились в окрестные клиники с тяжелыми травмами, пять - с легкими", - следует из публикации.
Как уточняет Tagesspiegel, зрители прыгали на поле с трибун. Кроме того, некоторые получили травмы в результате потасовок после матча.
Вечером 10 мая главный футбольный клуб Гамбурга Hamburger SV обыграл клуб SSV Ulm со счетом 6:1.
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