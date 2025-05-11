https://news.day.az/society/1751870.html Дорожная полиция предупредила пешеходов С 12 по 19 мая в Азербайджане пройдет неделя безопасности дорожного движения под девизом "Пешеходы, будьте внимательны!". Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, в этот период будут усилены профилактические и контрольные меры в отношении нарушений правил со стороны пешеходов.
Дорожная полиция предупредила пешеходов
С 12 по 19 мая в Азербайджане пройдет неделя безопасности дорожного движения под девизом "Пешеходы, будьте внимательны!".
Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, в этот период будут усилены профилактические и контрольные меры в отношении нарушений правил со стороны пешеходов. Также планируется проведение разъяснительной и просветительской работы для повышения осведомленности населения.
В ведомстве вновь напомнили о важности внимательного поведения пешеходов и призвали общественные организации, особенно представителей СМИ, присоединиться к кампании.
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