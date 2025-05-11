Президент Пакистана объявил о победе над Индией

Президент Пакистана Шахбаз Шариф - объявил о победе над Индией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Мы следовали нашим принципам, и добились успеха. Это - успех для армии, вся пакистанская нация добилась успеха, мы победили. Это прекрасно, мы очень и очень благодарны" - говорится в сообщении.