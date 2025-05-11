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Президент Пакистана объявил о победе над Индией - ВИДЕО

Президент Пакистана Шахбаз Шариф - объявил о победе над Индией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Мы следовали нашим принципам, и добились успеха. Это - успех для армии, вся пакистанская нация добилась успеха, мы победили. Это прекрасно, мы очень и очень благодарны" - говорится в сообщении.