Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией

Украина должна сейчас же согласиться на предложенное президентом России Владимиром Путиным возобновление прямых переговоров, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в своей публикации на странице в соцсети Truth Social.

По его словам, на встрече в Стамбуле Москва и Киев смогут определить, возможно ли заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта. В противном случае Европа и США будут знать, "на чем все держится, и смогут действовать соответственно".

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровавой бойни. Украина должна согласиться на это, НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.