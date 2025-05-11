https://news.day.az/world/1751850.html В России произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов северных Курил. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Она рассказала, что толчки были зафиксированы в Охотском море 11 мая в 16:00 по местному времени.
В России произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов северных Курил.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Она рассказала, что толчки были зафиксированы в Охотском море 11 мая в 16:00 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 39 километрах севернее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 127 километров. Тревога цунами не объявлялась.
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