В России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов северных Курил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Она рассказала, что толчки были зафиксированы в Охотском море 11 мая в 16:00 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 39 километрах севернее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 127 километров. Тревога цунами не объявлялась.